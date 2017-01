8 velikih pogrešaka koje ne trebate napraviti ove godine: Prvu uklonite iz ovih stopa!

Dok god se svijet okreće, neminovno ćete praviti pogreške. I to je u redu. Iz grešaka koje ste napravili možete mnogo toga naučiti, a što vam može pomoći da imate bolju i ljepšu budućnost.

Donosimo osam pogrešaka koje ste (vjerojatno) napravili prošle godine i zašto ih ne trebate napraviti nikad više.

1. Nemojte izbjegavati rizik

Život je rizična stvar. Svaka odluka, svaka interakcija, svaki korak, svaki put kada ujutro ustajete iz kreveta, vi zapravo riskirate. Istinski živjeti znači ustajati i poduzimati taj rizik. Preduzimajte male rizike kako biste ostvarili puni potencijal vašeg života.

2. Ne prepuštajte se strahovima i negativnosti

Realnost je da se svi ponekad plaše. Kada osjećate sumnju, strah, bijes ili frustraciju, imajte na umu da ih se vrlo lako možete riješiti, kao da povlačite svoju ruku iz plamena. Fokusirajte vaš život na dobrotu, mogućnosti i snove. Ono što počinje u vašim mislima završava u vašem životu. Kontinuirano razmišljajte o putu na kojem želite biti, neka te misli utječu na vaše postupke i vaša stvarnost će se vrlo brzo uskladiti s vašim mislima.

3. Ne dozvolite neizvjesnosti da vas paralizira

Kako vrijeme prolazi tako ćete i shvatiti – ono što traje-traje; ono što ne traje-ne traje. Vrijeme rješava većinu stvari, a ono što vrijeme ne može riješiti, naučit ćete kako riješite sami. Ponekad nećete moći jasno vidjeti kamo vas život vodi. Ali, znajte da su vaše srce i duša vaši unutarnji kompasi koji će vam pokazati put kući. Shvatit ćete da ste prava osoba, na pravom mjestu, u pravom trenutku, koja radi pravu stvar. Vjerujte svom instinktu. Opustite se. Znate što trebate uraditi.

4. Ne radite sve ono što drugi žele raditi

Život je previše kratak da biste ga provodili pokušavajući svima udovoljiti. Osim toga, to je svakako nemoguća misija. Pravite izbore koji se tiču ​​vas, vaših emocija i vašeg života. Vi ste jedina osoba koja zna što je najbolje za vas. Uvijek prvo slušajte sebe i ono što vi želite. Sigurno se nećete pokajati.

5. Ne dozvolite istim ljudima da vam stalno crpe energiju

Ljudi vas ili inspiriraju ili vam crpe energiju pa mudro birajte s kim se družite. Nemojte izgubiti dostojanstvo i samopoštovanje pokušavajući vas netko prihvati, voli i cijeni, ako su te osobe pokazale i dokazale da to nisu u stanju. Ako vam je netko ili nešto suđeno u životu i dalje ćete morati da se trudite oko toga, ali sigurno nećete morati moliti.

6. Nemojte imati nerealna očekivanja

Uvijek postoje dva načina koja vam mogu pomoći da budete sretnija osoba: poboljšanje stvarnosti ili smanjenje očekivanja. Često očekujemo da je svijet sjajnije, značajnije i zanimljivije mjesto nego što jest. Kada shvatimo da nije, počinjemo tražiti stvarni svijet. Ali, zapravo, ovo je stvarni svijet i on je jedno divno mjesto. Sebi smo najveći neprijatelji ako očekujemo drugačije. Ako možete naučiti da prestanete očekivati ​​nemoguće savršenstvo u sebi, drugima i svijetu koji vas okružuje, moći ćete naći sreću koja vam je uvijek izmicala.

7. Nemojte previdjeti ljepotu malih trenutaka

Štogod očekivali ​​- duševni mir, zadovoljstvo, blagodati, unutarnji svijet u izobilju – to će vam sigurno i doći, ali samo onda kada ste spremni to i primiti otvorenog srca i sa zahvalnošću. Budite zahvalni na malim stvarima koliko god je to moguće, a ne samo na velikim. Svaki trenutak je bitan i svaki trenutak se računa.

***

Niste istinski slobodni sve dok ne date sebi slobodu da pravite greške. Oslobodite se! Probajte nove stvari, slobodno učite i istražujte. Vaš zdrav način procjenjivanja potječe iz životnog iskustva, a životno iskustvo potječe od vaših loših odluka koje ste donijeli u prošlosti. Morate imati dovoljno hrabrosti kako biste pogriješili. Razočarenje i poraz alati su koje život koristi da vam pokaže pravi put.

Autor: minimagazin.info

Preuzeto sa: Atma.hr